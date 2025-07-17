Malatya'da tır ile çarpışan traktörün sürücüsü hayatını kaybetti.
Kaza, gündüz saatlerinde Malatya- Elazığ karayolu Bahri Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Halil Şahin idaresindeki 02 AFU 538 plakalı traktör, 23 AEH 140 plakalı Mercedes marka tırla çarpıştı. Kazada traktör sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti. Şahin'in cenazesi Adli Tıp Kurumuna kaldırılırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA
Son Dakika › 3.Sayfa › Malatya'da Traktör Tırla Çarpıştı: 1 Ölü - Son Dakika
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