Malatya'da TYT Coşkusu

Malatya'da TYT heyecanı: Veliler dışarda, öğrenciler içeride ter döktü

Sınava birlikte giren çiftin hedefi hukuk fakültesi

MALATYA - Malatya'da, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi heyecanı yaşandı.

Sabahın erken saatlerinden itibaren sınav merkezlerine gelen öğrenciler, güvenlik kontrollerinin ardından salonlara alındı. Adaylar içeride ter dökerken, aileleri ise okul bahçesi ve çevresinde heyecanlı bir şekilde bekleyişini sürdürdü. Saat 10.15'te başlayan TYT oturumuna Türkiye genelinde 2 milyon 560 bin 640 aday katıldı. Sınavda adaylara Türkçe testinden 40, Sosyal Bilimler testinden 20, Temel Matematik testinden 40 ve Fen Bilimleri testinden 20 olmak üzere toplam 120 soru yöneltildi. Adaylara bu sorular için 165 dakika süre tanındı.

Sınava birlikte giren çiftin hedefi hukuk fakültesi

Sınava birlikte katılan İbrahim ve Güler Suna çifti, hedeflerinin hukuk fakültesi olduğunu ifade ederek büyük bir heyecan yaşadıklarını söyledi. Eşinin sürprizi sonucu sınava katıldığını kaydeden Güler Suna, eşini mahcup etmemek için elinden geleni yapacağını kaydetti.

Öğrenci velisi Engin Yılmaz ise çocuğunun sınav stresini azaltmak amacıyla yanında bulunduğunu belirterek, sınava giren tüm öğrencilere başarılar diledi.