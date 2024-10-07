Malatya'da Uyuşturucu Operasyonu: 4 Tutuklama - Son Dakika
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Malatya'da Uyuşturucu Operasyonu: 4 Tutuklama

Malatya\'da Uyuşturucu Operasyonu: 4 Tutuklama

Malatya'da düzenlenen operasyonlarda 4 uyuşturucu satıcısı tutuklandı, çok miktarda uyuşturucu ele geçirildi.

07.10.2024 11:56
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Malatya'da, torbacı olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 4 zanlı tutuklandı.

Malatya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince torbacı olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi. Ekiplerin, 6 ikamet, 3 araç ile 4 hedef şahsa yönelik operasyonunda 2 kilo 785 gram toz esrar, 4 kilo 765 gram esrar, 4 bin 292 adet sentetik ecza maddesi ve 3 gram metamfetamin ele geçirildi.

Operasyonlarda gözaltına alınan 4 zanlı sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - MALATYA

Kaynak: İHA

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