 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Malatya'da uyuşturucu satıcılarına operasyon: 4 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi

Malatya'da uyuşturucu satıcılarına operasyon: 4 şüpheli tutuklandı

Malatya'da yapılan operasyonda yakalanan 4 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Malatya'ya otobüs ile yüklü miktarda uyuşturucu maddenin getirildiği bilgisi üzerine Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri harekete geçti. Operasyonda 13 bin 776 adet sentetik ecza hap ele geçirildi.

Malatya\'da uyuşturucu satıcılarına operasyon: 4 şüpheli tutuklandı
26.01.2024 - 11:46,
Abone Ol

Malatya'da uyuşturucu madde satan sokak satıcılarına yönelik yapılan operasyonda yakalanan 4 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Batı illerinden Malatya'ya otobüs ile yüklü miktarda uyuşturucu maddenin yollandığı bilgisine ulaşan Malatya Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri operasyon için harekete geçti. Torbacı olarak tabir edilen 'Sokak Satıcılarına' yönelik gerçekleştirilen operasyonda otobüs ile Malatya'ya getirilen uyuşturucu maddeyi getiren E.E.T isimli şüpheli yakalandı. Şahsın bagajında yapılan aramalarda 13 bin 776 adet sentetik ecza hap ele geçirilirken şüpheliyi karşılamaya geldiği belirlenen F.A. ile bağlantısı tespit edilen M.K. ve A.B. isimli şahıslar da yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki sorgularının ardından 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti' suçundan adliyeye sevk edilen E.E.T., F.A., M.K. ve A.B. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - MALATYA

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Narkotik, Malatya, Suç, Operasyon, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Malatya'da uyuşturucu satıcılarına operasyon: 4 şüpheli tutuklandı - Son Dakika


11:36
Muharrem İnce partisinin yerel seçim kararını duyurdu Muharrem İnce partisinin yerel seçim kararını duyurdu
11:35
Beşiktaş'ta Cenk Tosun ve Salih Uçan için sürpriz karar Beşiktaş'ta Cenk Tosun ve Salih Uçan için sürpriz karar
11:34
10 ünlü tavuk markasına soruşturma 10 ünlü tavuk markasına soruşturma
11:16
Trafikte eşiyle tartışan adamı bulup tetikçiye kurşunlattı Trafikte eşiyle tartışan adamı bulup tetikçiye kurşunlattı
11:16
Emekli memurların zam farkı ödemesi bugün başlıyor Emekli memurların zam farkı ödemesi bugün başlıyor
11:14
AKOM tarih verdi! İstanbul'a pazar günü kar yağışı geliyor AKOM tarih verdi! İstanbul'a pazar günü kar yağışı geliyor
11:13
Malatya'yı sallayan 5.2'lik depreme canlı yayında yakalandılar Malatya'yı sallayan 5.2'lik depreme canlı yayında yakalandılar
11:10
Şarkıcı Taylor Swift'in yapay zeka tarafından oluşturulan müstehcen fotoğrafları yayınlandı Şarkıcı Taylor Swift'in yapay zeka tarafından oluşturulan müstehcen fotoğrafları yayınlandı

Son Dakika
11:36 Muharrem İnce partisinin yerel seçim kararını duyurdu
11:35 Beşiktaş'ta Cenk Tosun ve Salih Uçan için sürpriz karar
11:34 10 ünlü tavuk markasına soruşturma
11:16 Trafikte eşiyle tartışan adamı bulup tetikçiye kurşunlattı
11:16 Emekli memurların zam farkı ödemesi bugün başlıyor
11:13 Malatya'yı sallayan 5.2'lik depreme canlı yayında yakalandılar
11:14 AKOM tarih verdi! İstanbul'a pazar günü kar yağışı geliyor
11:10 Şarkıcı Taylor Swift'in yapay zeka tarafından oluşturulan müstehcen fotoğrafları yayınlandı
10:59 Hukuki süreç başladı! İnci Taneleri dizisi yayından kalkabilir
11:01 Dolar 30,32 lira seviyesinden işlem görüyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.01.2024 12:21:20. #1.11#
SON DAKİKA: Malatya'da uyuşturucu satıcılarına operasyon: 4 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement