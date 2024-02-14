Malatya'da 80 Bin TL Değerinde Yakıt ve Akü Çalan 2 Zanlı Yakalandı - Son Dakika
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Malatya'da 80 Bin TL Değerinde Yakıt ve Akü Çalan 2 Zanlı Yakalandı

Malatya\'da 80 Bin TL Değerinde Yakıt ve Akü Çalan 2 Zanlı Yakalandı

Malatya'nın Akçadağ ilçesinde çok sayıda araçtan piyasa değeri yaklaşık 80 bin TL olan yakıt ve akü çalan 2 zanlı yakalandı. İlçede gerçekleşen hırsızlık olayları sonrasında yapılan çalışmalar sonucunda zanlıların kimliği tespit edildi ve operasyon düzenlendi. Zanlıların ikametinde yapılan aramada yakıt ve akü ele geçirildi. Zanlılar tutuklanarak cezaevine gönderildi.

14.02.2024 22:37  Güncelleme: 22:38
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Malatya'nın Akçadağ ilçesinde çok sayıda araçtan piyasa değeri yaklaşık 80 bin TL olan yakıt ve akü çalan 2 zanlı yakalandı.

Akçadağ ilçesinde çok sayıda araçta gerçekleşen hırsızlık olayları sonrasında çalışma başlatan ekipler izlenen 85 saatlik kamera görüntüleri sonrasında olayları gerçekleştiren 2 zanlının kimliğini tespit etti. İlçeye plakası olmayan bir araçla giriş yaptıkları belirlenen S.G. ile V.E.'nin ikametine operasyon düzenleyen ekipler adreste yaptıkları aramada piyasa değeri yaklaşık 80 bin TL olan yakıt ile akü ele geçirdi.

Polis merkezinde işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar tutuklanarak cezaevine gönderildi. - MALATYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Malatya'da 80 Bin TL Değerinde Yakıt ve Akü Çalan 2 Zanlı Yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Malatya'da 80 Bin TL Değerinde Yakıt ve Akü Çalan 2 Zanlı Yakalandı - Son Dakika
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