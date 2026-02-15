Malatya'da Yalnız Yaşayan Adam Ölü Bulundu - Son Dakika
3. Sayfa

Malatya'da Yalnız Yaşayan Adam Ölü Bulundu

15.02.2026 12:57
63 yaşındaki Basri Ateş, konteynerde hareketsiz bulunarak hayatını kaybetti. Olay incelemeye alındı.

Malatya'da yalnız yaşayan 63 yaşındaki bir şahıs kaldığı konteynerde ölü olarak bulundu.

Olay, dün akşam saatlerinde Malatya'nın Yeşilyurt ilçesi Samanköy Konteyner Kent'te meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kendisinden bir süredir haber alınamayan Basri Ateş'i kontrol etmek için konteynere giden yakınları, şahsı yatarken hareketsiz halde buldu. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Basri Ateş'in hayatını kaybettiği belirlendi.

İlk belirlemelere göre ölümün doğal nedenlerden kaynaklandığı değerlendirilirken, Ateş'in cenazesi otopsi yapılmak üzere Malatya Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme sürüyor. - MALATYA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güvenlik, 3. Sayfa, Malatya, Son Dakika

13:28
