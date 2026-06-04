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Malatya'da Yangın Paniği

Malatya\'da Yangın Paniği
04.06.2026 10:09
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Malatya'da hırdavat mağazasında çıkan yangın, paniğe neden oldu. Maddi hasar büyük, yaralı yok.

Malatya'da ev gereçleri ile hırdavat satışı yapılan bir alışveriş merkezinde çıkan yangın paniğe neden oldu. Yangında iş yerinde büyük çaplı maddi hasar meydana gelirken, apartmandaki bazı dairelerin camları patladı.

Yangın, gece saatlerinde Yeşilyurt ilçesi Şeyh Bayram Mahallesi'nde bulunan Rabia Parkı mevkiindeki ev gereçleri ile hırdavat satışı yapılan alışveriş merkezinde meydana geldi. İddiaya göre, iş yerinin elektrik tesisatından kaynaklandığı değerlendirilen yangın, kısa sürede büyüyerek iş yerini tamamen sardı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edilirken, bina tedbir amaçlı tahliye edildi. Ekiplerin müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yaralananın olmadığı olayda iş yerinde büyük çaplı maddi hasar oluşurken, yangının etkisiyle binadaki bazı dairelerin camları da patladı. Apartman sakinleri kısa süreli panik yaşadı.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. - MALATYA

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güvenlik, Malatya, Ekonomi, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Malatya'da Yangın Paniği - Son Dakika

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