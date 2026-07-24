Malatya'da Yasa Dışı Bahis Operasyonu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Malatya'da Yasa Dışı Bahis Operasyonu

Malatya\'da Yasa Dışı Bahis Operasyonu
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Malatya'da yapılan operasyonda 20 kişi yakalanarak 16'sı tutuklandı, 2.87 milyar TL işlem hacmi belirlendi.

Malatya'da yasa dışı bahis faaliyetlerine yönelik düzenlenen operasyonda hesaplarında yaklaşık 2 milyar 871 milyon TL işlem hacmi tespit edilen şüphelilere yönelik operasyonda 20 kişi yakalanırken, 16 zanlı tutuklandı.

Malatya'da, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, 7258 Sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'un 5/c maddesi kapsamında "para nakline aracılık etmek" suçuna yönelik çalışma yürütüldü. Soruşturma kapsamında yasa dışı bahis faaliyetlerinde bulunduğu değerlendirilen şahıslara ait 22 hesabın hareketleri incelendi. Yapılan incelemelerde hesaplarda yaklaşık 2 milyar 871 milyon TL işlem hacmi bulunduğu belirlendi.

Elde edilen deliller doğrultusunda 24 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 20 şüpheli yakalanırken, şüphelilerin üzerlerinde ve adreslerinde yapılan aramalarda 61 dijital materyal ele geçirildi. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 16'sı çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 2 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 2 şüpheli ise savcılık sorgularının ardından serbest bırakıldı. Operasyon kapsamında hakkında işlem yapılan 2 şüphelinin başka suçlardan cezaevinde bulunduğu belirlenirken, firari 2 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Kaynak: İHA

Operasyon, 3. Sayfa, Malatya, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Malatya'da Yasa Dışı Bahis Operasyonu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
13 ay önce nişanlısıyla birlikte ortadan kayboldu 189 ülkede aranıyor 13 ay önce nişanlısıyla birlikte ortadan kayboldu! 189 ülkede aranıyor
Burcu öğretmene polislerden güzel haber Çalınan tiny house’u bulundu Burcu öğretmene polislerden güzel haber! Çalınan tiny house'u bulundu
Yemen tarihinde bir ilk Dışişleri Bakanlığına kadın bakan atandı Yemen tarihinde bir ilk! Dışişleri Bakanlığına kadın bakan atandı
Katliam gibi kaza Hurdaya dönen araç bir aileye mezar oldu Katliam gibi kaza! Hurdaya dönen araç bir aileye mezar oldu
Av yolunda feci son Genç sevgililer feci şekilde can verdi Av yolunda feci son! Genç sevgililer feci şekilde can verdi
Venedik’te İtalyan adamın fırlattığı fare, Rus turisti ısırdı Venedik'te İtalyan adamın fırlattığı fare, Rus turisti ısırdı

23:44
Gülistan Doku soruşturmasında Handan Sonel tutuklandı
Gülistan Doku soruşturmasında Handan Sonel tutuklandı
23:28
Yemen’in Hudeyde kentinde şiddetli patlamalar meydana geldi
Yemen'in Hudeyde kentinde şiddetli patlamalar meydana geldi
21:29
Mansur Yavaş’tan Özgür Özel’e tebrik telefonu: CHP’den istifa edecek mi
Mansur Yavaş'tan Özgür Özel'e tebrik telefonu: CHP'den istifa edecek mi?
21:26
Adalet Bakanı Gürlek: Ahbap soruşturması, Haluk Levent’in kardeşinin gözaltına alınmasıyla başladı
Adalet Bakanı Gürlek: Ahbap soruşturması, Haluk Levent'in kardeşinin gözaltına alınmasıyla başladı
21:18
İmamoğlu, Yeni Parti’nin Cumhurbaşkanı adayı mı Özgür Özel’den dikkat çeken açıklama
İmamoğlu, Yeni Parti'nin Cumhurbaşkanı adayı mı? Özgür Özel'den dikkat çeken açıklama
20:00
Ne ABD ne de İsrail İki ülke gizlice İran’ı bombaladı
Ne ABD ne de İsrail! İki ülke gizlice İran'ı bombaladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.07.2026 23:59:50. #7.12#
SON DAKİKA: Malatya'da Yasa Dışı Bahis Operasyonu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.