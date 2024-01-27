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Malatya'da polis ekipleri yasadışı yollarla getirilen elektronik eşyalara el koydu - Son Dakika
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Malatya'da polis ekipleri yasadışı yollarla getirilen elektronik eşyalara el koydu

Malatya'da polis ekipleri, yasadışı yollarla ülkeye getirilen elektronik eşya satan şahıslara yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda bir şahsın işyerinde yapılan aramalarda 77 adet kablosuz kulaklık, 22 adet şarj adaptörü ve şarj kablosu ele geçirildi. Şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

Malatya\'da polis ekipleri yasadışı yollarla getirilen elektronik eşyalara el koydu
27.01.2024 - 16:08,
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Malatya'da polis ekipleri ülkeye yasadışı yollarla getirilen çok sayıda elektronik eşyaya el koydu.

Malatya Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince yasadışı yollarla getirilen elektronik eşya satan şahıslara yönelik operasyon düzenlendi. Gerçekleştirilen operasyonda N.A. isimli şüphelinin işyerinde yapılan aramalarda 77 adet kablosuz kulaklık ve 22 adet şarj adaptörü ve şarj kablosu ele geçirildi.

Şahıs hakkında '5607 SKM' suçundan yasal işlem yapıldığı belirtildi. - MALATYA

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Malatya'da polis ekipleri yasadışı yollarla getirilen elektronik eşyalara el koydu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Malatya'da polis ekipleri yasadışı yollarla getirilen elektronik eşyalara el koydu - Son Dakika
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