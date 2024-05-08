Malatya'da yıkımlar ve inşa çalışmaları sürüyor - Son Dakika
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Malatya'da yıkımlar ve inşa çalışmaları sürüyor

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Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar alan Malatya'da, ağır hasarlı binaların yıkımları devam ederken, imar ve ihya çalışmaları da sürüyor. Acil yıkılacak ve yıkık binaların enkazı kaldırılan kentte, ağır hasarlı yapılarda ise enkaz kaldırma çalışmalarının büyük bir kısmı tamamlandı. Malatya'nın 2 yıla kadar toparlanması bekleniyor.

08.05.2024 20:53
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Malatya'da yıkımlar ve inşa çalışmaları sürüyor

MALATYA - Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar alan 11 şehirden biri olan Malatya'da, bir yandan ağır hasarlı binaların yıkımları gerçekleştirilirken, diğer yanda ise imar ve ihya çalışmaları devam ediyor.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 11 kentten biri olan Malatya'da ağır hasarlı binaların yıkımı kontrollü şekilde sürüyor. Yıkım işlemlerinde sona gelindiği kentte çalışmaların tamamlandığı bölgelerdeki enkazlar ise kamyonlarla döküm sahalarına taşınıyor.

Acil yıkılacak ve yıkık 6 bin 643 binanın enkazının kaldırıldığı kentte ağır hasarlı yapılarda ise 36 bin 10 binanın 29 bin 770'inde enkaz kaldırma çalışmaları tamamlandı.

Ağır hasarlı yapıların yıkım oranlarında yüzde 87,10'luk gerçekleşmeye ulaşıldığı kentte diğer taraftan ise imar ve ihya çalışmaları devam ediyor.

"Malatya 2 yıla kadar toparlanacaktır"

Depremlerde önemli bir ölçekte etkilenen Malatya'nın 2 yıla kadar toparlanmasını beklediklerini belirten vatandaşlardan Cemal Karakurt, şehir merkezinde bir taraftan ağır hasarlı binalarda yıkımlar devam ederken, yeni çarşı projesinde ise inşaatların yükseldiğini söyledi.

"Merkezde inşaat ve yıkımlar sürüyor"

Kent merkezinde esnaflık yapan Kasım Felek ise, " Bölgede esnaflık yapıyoruz. 6 Şubat depremlerinde işyerlerimiz yıkıldı, konteyner işyerlerinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Şehir merkezinde de inşaatlarda yükselmeye başladı. Çalışmaların en kısa sürede tamamlanarak kalıcı işyerlerimizin teslim edilmesini bekliyoruz" diye konuştu.

Kaynak: İHA

Deprem, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Malatya'da yıkımlar ve inşa çalışmaları sürüyor - Son Dakika

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