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Şehirdeki Arapça tabelalar bir bir sökülüp atılıyor

Malatya'da yolcu otobüsü devrildi: Çok sayıda yaralı var

MALATYA - Malatya'nın Kale ilçesinde yolcu otobüsü devrildi. İlke belirlemelere göre çok sayıda yaralanın olduğu bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.