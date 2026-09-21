Malatya\'da yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı adama otomobil çarptı, kalbi durdu

Malatya'da yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı yaşlı adam ağır yaralandı.

Kaza, saat 15.00 sıralarında Yeşilyurt ilçesi Cemal Gürsel Mahallesi Aspuzu Caddesi üzerinde meydana geldi.

İddiaya göre, seyir halindeki 34 AEL 538 plakalı Volkswagen marka otomobil yolun karşısına geçmeye çalışan 70'li yaşlarında olduğu belirtilen Hasan A.'ya çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan yaşlı adamın kalbi dururken, ihbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesiyle kalbi yeniden çalıştırılan Hasan A., ambulansla Battalgazi Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilen Hasan A.'nın tedavisi sürerken, otomobil sürücüsü gözaltına alındı.

Kazayla ilgili inceleme sürüyor.