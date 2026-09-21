Malatya\'da yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı adama otomobil çarptı, kalbi durdu

Malatya'da yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı adama otomobil çarptı, kalbi durduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Malatya Yeşilyurt'ta saat 15.00 sıralarında yolun karşısına geçmeye çalışan 70'li yaşlarındaki yaşlı adama otomobil çarptı. Kalbi duran adam olay yerindeki müdahaleyle yeniden çalıştırılarak hastaneye kaldırıldı. Hayati tehlikesi sürerken otomobil sürücüsü gözaltına alındı.
Malatya'da yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı yaşlı adam ağır yaralandı.
Kaza, saat 15.00 sıralarında Yeşilyurt ilçesi Cemal Gürsel Mahallesi Aspuzu Caddesi üzerinde meydana geldi.
İddiaya göre, seyir halindeki 34 AEL 538 plakalı Volkswagen marka otomobil yolun karşısına geçmeye çalışan 70'li yaşlarında olduğu belirtilen Hasan A.'ya çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan yaşlı adamın kalbi dururken, ihbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesiyle kalbi yeniden çalıştırılan Hasan A., ambulansla Battalgazi Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilen Hasan A.'nın tedavisi sürerken, otomobil sürücüsü gözaltına alındı.
Kazayla ilgili inceleme sürüyor.
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