Malatya\'da Zincirleme Kaza: 7 Yaralı

Malatya'da freni boşaldığı iddia edilen özel halk minibüsünün karıştığı zincirleme trafik kazasında 2'si çocuk 7 kişi yaralandı.

Kaza, saat 16.30 sıralarında Yeşilyurt ilçesi Özalper Mahallesi Yeni Bahar Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 44 M 0037 plakalı özel halk minibüsü, seyir halindeyken freninin boşalması sonucu kontrolden çıkarak önünde ilerleyen 44 HB 923 plakalı kamyonete çarptı. Çarpmanın etkisiyle kamyonet de önünde bulunan 44 AHP 335 plakalı otomobile çarptı.

Kazada ilk belirlemelere göre 2'si çocuk olmak üzere toplam 7 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA