Malatya\'da Zincirleme Trafik Kazası: 1 Yaralı

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Malatya'da 4 aracın birbirine girdiği zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, 20.00 sıralarında İnönü caddesi Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kent merkezi istikametinden gelen A.A. idaresindeki 44 PN 142 plakalı Fiat marka otomobil, H.İ.T. yönetimindeki 44 AEZ 707 plakalı hafif ticari araç ve O.A.'nın kullandığı 01 BA 567 plakalı Toyota marka otomobil ile S.A. idaresindeki 01 ALZ 856 plakalı Honda marka araç çarpıştı. Kazada, A.S.A. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ile sağlık ekipleri sevk edilirken yaralı Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA