Malatya'daki Apartman Davasında Duruşma Ertelendi - Son Dakika
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Malatya'daki Apartman Davasında Duruşma Ertelendi

14.07.2026 18:36
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Dağdeviren Apartmanı'nın yıkılması davası, dosya eksiklikleri nedeniyle 22 Ekim 2026'ya ertelendi.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin ikinci sarsıntısında Malatya'da yıkılan, 3 kişinin hayatını kaybettiği ve 1 kişinin yaralandığı Dağdeviren Apartmanı'na ilişkin davanın görülmesine devam edildi. Mahkeme heyeti, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı 22 Ekim 2026 tarihine erteledi.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin ikinci depreminde Akpınar Mahallesi Dışbudak Sokak'ta bulunan 5 katlı Dağdeviren Apartmanı'nın yıkılması sonucu N.K. (71), T.K. (44) ve S.A. (62) hayatını kaybetmiş, B.B.A. ise yaralanmıştı. Binanın müteahhidi İ.H.S.'nin de depremde hayatını kaybettiği belirlenmişti.

Olayın ardından yürütülen soruşturma kapsamında sanıklar A.T.Ü., A.T.Y., B.Y., A.Ö. ve M.B. hakkında, "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapis istemiyle Malatya 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan davanın duruşması görüldü.

Mahkeme heyeti, dosyadaki eksikliklerin giderilmesine karar vererek duruşmayı 22 Ekim 2026 tarihine erteledi. - MALATYA

Kaynak: İHA

İnsan Hakları, 3. Sayfa, Malatya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Malatya'daki Apartman Davasında Duruşma Ertelendi - Son Dakika

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