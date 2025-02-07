Malatya'daki Yangının Yeni Görüntüleri

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Malatya'daki iş yeri yangının yeni görüntüleri ortaya çıktı

MALATYA - Malatya'da sanayi sitesinde çıkan yangının yeni görüntüleri ortaya çıktı. Yaklaşık 2 saatlik bir müdahalenin ardından kontrol altına alınarak söndürülen yangında iş yerinde büyük çaplı maddi hasar meydana geldi.

Olay, dün öğle saatlerinde Yeşilyurt ilçesinde bulunan Özhan Sanayi Sitesi'nde faaliyet gösteren bir iş yerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bölgedeki bir iş yerinde henüz bilenmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede alevlerin sardığı iş yerinden dumanlar yükselirken olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yeni ortaya çıkan görüntüler yangının boyutunu gözler önüne serdi

Yaklaşık 2 saat süren müdahalenin ardından kontrol altına alınan yangın söndürülürken iş yerinde büyük çaplı maddi hasar meydana geldi. Yaralananın olmadığı yangının yeni ortaya çıkan görüntüleri ise yangının boyutunu gözler önüne serdi.

Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.