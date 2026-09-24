Malatya Darende\'de kontrolden çıkan araç 4 park aracına çarparak maddi hasar verdi

Malatya'nın Darende ilçesinde kontrolden çıkan araç, yol kenarında park halinde bulunan 4 araca çarptı. Kazada araçlarda maddi hasar meydana geldi.

Kaza, Darende Belediyesi önünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, M.K. yönetimindeki 21 AES 144 plakalı araç, seyir halindeyken kontrolden çıktı. Kontrolden çıkan araç, yol kenarında park halinde bulunan 4 araca çarparak durabildi. Kazada araçlarda maddi hasar meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine polis ile sağlık ekipleri sevk edilirken kazayla ilgili inceleme başlatıldı.