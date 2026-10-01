Malatya Doğanşehir'de yağışın etkisiyle tır bariyerlere çarptı, sürücü yaralandı - Son Dakika
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Malatya Doğanşehir'de yağışın etkisiyle tır bariyerlere çarptı, sürücü yaralandı

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Malatya Doğanşehir\'de yağışın etkisiyle tır bariyerlere çarptı, sürücü yaralandı
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Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde yağışın da etkisiyle kontrolden çıkan tır, Erkenek Mahallesi'nde bariyerlere çarparak askıda kaldı ve sürücü yaralandı. Yaralı sürücü ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılırken, tırın kurtarılması için çalışma başlatıldı.

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde meydana gelen kazada bariyerlere çarpıp askıda kalan tırın sürücüsü yaralandı.

Kaza, 14.45 sıralarında Malatya- Adıyaman karayolu Doğanşehir ilçesi Erkenek Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Adıyaman yönüne seyreden 38 AAK 193 plakalı tır, yağışın da etkisiyle sürücüsünün kontrolünden çıkarak yol kenarındaki bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle tır bariyerlerin üzerinde askıda kalırken sürücü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Aracın kurtarılması için çalışma başlatıldı.

Kaynak: İHA
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