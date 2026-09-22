Malatya Doğanyol\'da hızar motoruyla boynundan yaralanan 21 yaşındaki genç öldü

Malatya'nın Doğanyol ilçesinde şarjlı hızar motoruyla çalıştığı sırada boyun bölgesinden yaralanan 21 yaşındaki genç, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, gündüz saatlerinde Doğanyol ilçesi İshak Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, psikolojik sorunları bulunduğu belirtilen Adem Hasan Abik (21) bahçede şarjlı hızar motoruyla çalıştığı sırada boyun bölgesinden yaralandı. Durumun fark edilmesi üzerine Abik, Doğanyol Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Genç, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Cenazesi Adli Tıp Kurumu'na kaldırılan Abik'in ölümünün nasıl meydana geldiği, Adli Tıp Kurumu'nda yapılacak incelemenin ardından netlik kazanacak.

Olayla ilgili tahkikat sürüyor.