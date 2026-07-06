Malatya\'da orman yangını

Malatya'nın Doğanyol ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına ekiplerin müdahalesi sürüyor.

Yangın, Doğanyol ilçesine bağlı İshak Mahallesi kırsalındaki ormanlık alanda çıktı. Henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangını fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü, Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ile diğer ilgili kurumlara bağlı ekipler sevk edildi. Yangının kontrol altına alınması için başlatılan çalışmalar sürüyor. - MALATYA