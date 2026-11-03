Malatya Hekimhan'da minibüs devrildi, yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
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Malatya Hekimhan'da minibüs devrildi, yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı

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Malatya Hekimhan\'da minibüs devrildi, yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı
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Malatya'nın Hekimhan ilçesinde saat 15.30 sıralarında Hekimhan-Kuluncak karayolu Karadere mevkiinde minibüs kontrolden çıkarak devrildi. Kazada yaralanan sürücü sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Malatya'nın Hekimhan ilçesinde kontrolden çıkan minibüsün devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.

Kaza, saat 15.30 sıralarında Hekimhan- Kuluncak karayolu Karadere mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, K.G. idaresindeki 44 ET 169 plakalı minibüs, sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi. Kazada yaralanan sürücü, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA
3. SayfaOtomobilİncelemeKaradereKuluncakHekimhanMalatyaGüncelSon Dakika

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