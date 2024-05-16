Malatya merkezli 8 ilde dolandırıcılık operasyonu - Son Dakika
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Malatya merkezli 8 ilde dolandırıcılık operasyonu

Malatya merkezli 8 ilde düzenlenen siber dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 15 zanlıdan 3'ü tutuklandı. İzmir, Denizli, Antalya, Adana, Mersin, Gaziantep, Diyarbakır'da yapılan eş zamanlı operasyonlarda, kendilerini uzlaştırıcı avukat ve posta memuru olarak tanıtarak 11 milyon TL dolandıran zanlılara ait adreslerde çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

16.05.2024 22:18
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Malatya merkezli 8 ilde dolandırıcılık operasyonu

MALATYA - Malatya merkezli 8 ilde düzenlenen siber dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 15 zanlıdan 3'ü tutuklandı.

Malatya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ve Malatya Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında aralarında İzmir, Denizli, Antalya, Adana, Mersin, Gaziantep, Diyarbakır'ında bulunduğu kentlerde siber dolandırıcılara yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Kendilerini uzlaştırıcı avukat ve posta memuru olarak tanıtarak haklarında icra takibi başlatıldığını belirttikleri 15 vatandaşı yaklaşık 11 milyon dolandıran 15 zanlı gözaltına alınırken, zanlara ait adreslerde yapılan aramalarda çok dijital materyale ele geçirildi.

Polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 12'sine adli kontrol uygulanırken, 3 zanlı ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA

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