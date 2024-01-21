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Malatya'nın Kale ilçesinde 4.0 büyüklüğünde deprem yaşandı - Son Dakika
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Malatya'nın Kale ilçesinde 4.0 büyüklüğünde deprem yaşandı

Malatya'nın Kale ilçesinde saat 15.41'de meydana gelen 4.0 büyüklüğündeki deprem kısa süreli panik yarattı. Depremde herhangi bir olumsuzluk yaşanmazken Pütürge ilçesindeki öğrenciler de korkuyla dışarı çıkarıldı.

Malatya\'nın Kale ilçesinde 4.0 büyüklüğünde deprem yaşandı
21.01.2024 - 16:16,
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Malatya'nın Kale ilçesinde yaşanan 4.0 büyüklüğündeki deprem korkuttu.

AFAD tarafından açıklanan verilere göre Malatya'nın Kale ilçesinde saat 15.41'de 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kısa süren deprem yerin 9.7 kilometre altında meydana gelirken kısa süreli panik yaşandı. Malatya ve çevre ilçelerde de hissedilen deprem de herhangi bir olumsuzluk yaşanmazken Pütürge ilçesinde kursta olan öğrenciler de kısa süreli panik yaşadı. Deprem sonrası öğretmeleri tarafından dışarı çıkarılan öğrenciler korktuklarını ve hemen dışarı çıktıklarını söylediler. - MALATYA

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Malatya'nın Kale ilçesinde 4.0 büyüklüğünde deprem yaşandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Malatya'nın Kale ilçesinde 4.0 büyüklüğünde deprem yaşandı - Son Dakika
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