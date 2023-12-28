Malatya Valisi: Deprem Sonrası Olumsuz Bir Duruma Rastlanmadı

Malatya Valisi Ersin Yazıcı, Yeşilyurt merkezli 4.6 büyüklüğündeki depremin ardından yapılan saha tarama çalışmalarında olumsuz bir duruma rastlanmadığını açıkladı.

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı depremin saat 12.34'te yerin 17,3 kilometre derinliğinde olduğunu açıkladı. Çevre illerden de hissedilen deprem sonrası büyük panik yaşanırken, saha tarama çalışmaları başlatıldı.

Malatya Valisi Ersin Yazıcı, saha tarama çalışmaları sonucu olumsuz bir duruma rastlanmadığını açıklayarak, "İlimiz Yeşilyurt merkezli yaşadığımız 4.6 büyüklüğündeki depremde yapılan saha taramaları sonrası kurumlarımıza ulaşan herhangi bir olumsuzluk bulunmamaktadır. Hemşerilerimize geçmiş olsun" ifadelerini kullandı. - MALATYA