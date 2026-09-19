Malatya Yeşilyurt\'ta 4 katlı binanın çatısındaki yangını itfaiye söndürdü

Malatya Yeşilyurt'ta 4 katlı binanın çatısındaki yangını itfaiye söndürdüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Malatya Yeşilyurt'ta 4 katlı binanın çatısında 23.45 sıralarında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Koyunoğlu Mahallesi Güz Sokak'taki yangında maddi hasar meydana geldi ve inceleme başlatıldı.
Malatya'da 4 katlı bir binanın çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Yangın, 23.45 sıralarında Yeşilyurt ilçesi Koyunoğlu Mahallesi Güz Sokak'ta bulunan 4 katlı binanın çatısında meydana geldi. Durumun fark edilmesinin ardından yapılan ihbarla bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.
Maddi hasarın meydana geldiği yangınla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İHA
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