Malatya Yeşilyurt'ta husumetli tırını sürüp iki araç arasında ezdi, ağır yaraladı - Son Dakika
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Malatya Yeşilyurt'ta husumetli tırını sürüp iki araç arasında ezdi, ağır yaraladı

Malatya Yeşilyurt\'ta husumetli tırını sürüp iki araç arasında ezdi, ağır yaraladı
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Malatya Yeşilyurt'ta husumetli olduğu R.K.'nin üzerine tır süren İ.K., iki aracın arasında kalan R.K.'yi ağır yaraladı. Şüpheli polis tarafından kısa sürede yakalanıp gözaltına alınırken, yaralının hayati tehlikesinin sürdüğü ve olayla ilgili inceleme başlatıldığı bildirildi.

Malatya'da husumetlisinin üzerine tır sürdüğü şahıs iki aracın arasında kalarak ağır yaralandı.

Olay, saat 15.15 sıralarında Yeşilyurt ilçesi Özsan Sanayi Sitesi'nde meydana geldi. İddiaya göre R.K., T.K. yönetimindeki 44 AFU 345 plakalı tır dorsesinin satış sonrası montaj kontrolünü yaptığı sırada aralarında husumet bulunan İ.K. yönetimindeki 44 AGC 419 plakalı tır ile bölgeye geldi. İ.K., aracını R.K.'nin üzerine sürdü. Tırın altında ve iki aracın arasında kalan R.K. ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı R.K. olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olayın ardından kaçan şüpheli İ.K. polis ekiplerince kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. İ.K.'nin kullandığı 44 AGC 419 plakalı tır yediemin otoparkına çekilirken, R.K.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa Malatya Yeşilyurt'ta husumetli tırını sürüp iki araç arasında ezdi, ağır yaraladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Malatya Yeşilyurt'ta husumetli tırını sürüp iki araç arasında ezdi, ağır yaraladı - Son Dakika
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