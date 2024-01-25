Malatyalılar 5,2\'lik depremle sarsıldı, sokaklara döküldü

5,2'lik depremle sarsılan Malatyalılar sokaklara döküldü

MALATYA - Malatya'nın Battalgazi ilçesinde 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem sonra cadde ve sokaklara dökülen vatandaşlar evinlerine girmekten korktuklarını söyledi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı verilerine göre, Malatya'nın Battalgazi ilçesinde saat 16.04'te 52 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Yerin 13,93 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem büyük panik ve korkuya neden olurken, kent genelinde yüzlerce vatandaş sokaklara döküldü.

Hava sıcaklığının 2 derecelerde seyrettiği kentte sokaklarda bekleyişlerini sürdüren bazı vatandaşlar peş peşe yaşanan depremlerle psikolojilerinin bozulduğunu ifade ederek, evlerine girmekten korktuklarını söyledi.