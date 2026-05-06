Mali Savunma Bakanı Suikasta Kurban Gitti

06.05.2026 02:39
Mali'de El Kaide bağlantılı grupların düzenlediği saldırıda Savunma Bakanı Sadio Camara hayatını kaybetti.

Mali'de terör örgütü El Kaide bağlantılı grupların çeşitli bölgelerde eş zamanlı düzenlediği saldırılarda Mali Savunma Bakanı Sadio Camara düzenlenen suikast sonucu hayatını kaybetti.

Mali'de Savunma Bakanı Sadio Camara'nın başkent Bamako'ya yaklaşık 15 kilometre uzaklıkta bulunan stratejik Kati kasabasındaki konutuna silahlı saldırı gerçekleştirilmiş, Camara ve kinci eşinin hayatını kaybettiği iddia edilmişti. Hükümet, saldırıdan saatler sonra yaptığı açıklamada Camara öldürüldüğünü doğruladı.

Adı açıklanmayan kaynaklardan yapılan ilk açıklamalara göre, terör örgütü El Kaide bağlantılı Cemaat Nusrat ul-İslam ve el-Müslimin (JNIM) adlı grup ve ayrılıkçı Tuareg isyancıları, dün akşam Camara'nın bir askeri üs yakınlarında bulunan konutuna saldırı düzenledi. Saldırganlarla çatışmaya giren Camara'nın aldığı yaralar nedeniyle öldüğü açıkladı. Askeri cunta lideri General Assimi Goita'nın ise evinin hedef alınmasının ardından güvenli bir yere götürüldüğü kaydedildi.

Hükümet Sözcüsü Issa Ousmane Coulibaly de patlayıcı yüklü bir araçla Camara'nın evinin hedef alındığını ve Camara'nın saldırganlarla çatışmaya girerek yaralandığını daha sonra da hayatını kaybettiğini doğruladı.

Güvenlik önlemleri sıkılaştırıldı

Ordudan yapılan açıklamada, saldırıların ülkenin savunma sistemini aksatmayı, halk arasında korku ve kaos oluşturmayı amaçladığı vurgulandı. Açıklamada, ülke genelinde alarm seviyesinin yükseltildiği, sokağa çıkma yasaklarının getirildiği, geniş çaplı devriyelerin yoğunlaştırıldığı ve güvenlik tehditlerine karşı gözetimi artırmak için kontrol noktalarının güçlendirildiğinin altı çizildi.

Mali Genelkurmay Başkanlığı, Mali Silahlı Kuvvetleri'nin ülkenin toprak bütünlüğünü savunmaya ve ulusal güvenliği sağlamaya olan bağlılığını yineledi. Ayrıca halka dikkatli olmaları ve şüpheli gördükleri her türlü faaliyeti ilgili makamlara bildirmeleri çağrısı yapıldı.

Afrika Birliği, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) ve ABD Dışişleri Bakanlığı, saldırıları sert şekilde kınadı. - BAMAKO

Kaynak: İHA

