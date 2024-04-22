Malkara\'da 21 yıl 27 ay hapis cezası bulunan zanlı yakalandı

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde 21 yıl 27 ay hapis cezası bulunan zanlı yakalandı.
Malkara İlçe Jandarma Komutanlığınca 'Jasat Mercek-6 Operasyonu' operasyonu düzenlendi. Operasyon çerçevesinde yürütülen titiz çalışmalarda hakkında 3 ayrı suçtan toplamda 21 yıl 27 ay tutuklamaya yönelik yakalaması bulunan şahıs yakalandı.
Zanlı işlemlerinin ardından cezaevine sevk edildi. - TEKİRDAĞ
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Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, otomobil ile pikap çarpıştı ve otomobil sürücüsü ağır yaralandı. Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi ve yaralı hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme devam ediyor.
Doğu Karadeniz Bölgesi'nde baharın gelişiyle birlikte kış uykusundan uyanan ayılar, yayla evlerinin ardından bu kez daha aşağıdaki köylere inerek kümeslere dadandı. Gümüşhane'nin Torul ilçesinde aç kalan bir ayı, bir köylünün kümese girerek yaklaşık 10 tavuğu telef etti ve kümese zarar verdi.
Muğla Valiliği, 23-24-25 Nisan 2024 tarihlerinde düzenlenecek 59. Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu dolayısıyla trafiğe kapanacak yollar ile ilgili duyuru yaptı. Marmaris ve Fethiye'de yapılacak etaplar için belirli güzergahlar üzerinde trafik kontrollü olarak sağlanacak. Detaylar haberde yer alıyor.
Aydın'ın Çine ilçesinde çalınan bir motosikleti Muğla'nın Yatağan istikametine doğru iterek götürmeye çalışan şüpheli, jandarmanın dikkati sayesinde yakalandı. Motosikletin sahibine teslim edilirken, şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
Aydın'ın Koçarlı ilçesinde 'çocuğun cinsel istismarı ile hükümlü ve tutuklunun kaçması' suçlarından hakkında 10 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan C.B. isimli şahıs, Jandarma tarafından düzenlenen operasyonla kıskıvrak yakalandı. Şahıs, adli makamlara sevk edildikten sonra tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Aydın'ın Söke ilçesinde yapılan yol kontrol faaliyeti sırasında bir otobüste yapılan aramada, T.Ö. ve E.D. isimli 2 şüpheli uyuşturucu ile yakalandı. Şahıslara ait olduğu tespit edilen 117 gram kubar esrar ve 21 adet sentetik hap ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli süreç devam ediyor.
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, motorlu araçların girmesinin yasak olduğu sahil hattı bisiklet yoluna giren 4 şahsa cezai işlem uygulandı. Şahıslara, Kimlik Bildirme Kanunu'nun 32. Maddesi kapsamında kişi başı 2 bin 52 TL idari para cezası verildi.
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