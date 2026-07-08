Traktörden sıçrayan kıvılcım tarlayı yaktı

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde seyir halindeki traktörden römorka sıçrayan kıvılcımın neden olduğu yangında römork ve tarım arazisi zarar gördü.

Yangın, Malkara ilçesine bağlı Sağlamtaş Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki bir traktörden römorka sıçrayan kıvılcım, römorkta bulunan malzemeleri tutuşturdu. Kısa sürede büyüyen alevler çevredeki ekili tarım arazilerine de sıçradı.

İhbar üzerine olay yerine Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sevk edildi. Yangına çevrede bulunan çiftçiler de su tankerleri ve traktörleriyle müdahale ederek söndürme çalışmalarına destek verdi.

İtfaiye ekipleri ile vatandaşların koordineli çalışması sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Olayda römorkta ve tarım arazisinde maddi hasar meydana gelirken, yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı. - TEKİRDAĞ