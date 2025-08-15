Malkara\'da Yol Kenarındaki Yangın Kontrol Altına Alındı

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde yol kenarında çıkan yangın, çevredeki fabrika ve otele sıçramadan kontrol altına alındı.

Malkara Sanayi Sitesi yakınlarında henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede çevredeki tarlalara ve yeşil alana yayıldı. Yangının tekstil fabrikası ile inşaatı süren bir otelin yakınında çıkması ekipleri alarma geçirdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ve belediye ekipleri, orman işletme personeli ve sanayi esnafı yangına müdahale etti. Emniyet güçleri çevrede güvenlik önlemleri alırken, alevler kısa sürede kontrol altına alındı.

Yangında herhangi bir yapı zarar görmezken, bölgede soğutma çalışmaları sürüyor. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - TEKİRDAĞ