Maltepe\'de 9 Katlı Binada Balkon Çöktü

İstanbul'un Maltepe ilçesinde 9 katlı bir binanın 8'inci katının balkonunda meydana gelen çökme mahalle sakinlerinde paniğe neden olurken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Olay, Bağlarbaşı Mahallesi Babaçam Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sabah 07.00 sıralarında sokak üzerinde bulunan 9 katlı bir binanın 8'inci katında çökme meydana geldi. Çöken balkon apartman ve mahalle sakinleri arasında büyük bir korkuya neden olurken, olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada şans eseri ölen ya da yaralanan olmazken, apartman sakinlerinin olay yerinden henüz tahliye edilmedikleri belirlendi. Belediye ekiplerinin kaza yerindeki değerlendirmeleri sonrası tahliye duruma karar verileceği aktarılırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. - İSTANBUL