Maltepe'de AK Partili vatandaşa saldırı: 6 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
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Maltepe'de AK Partili vatandaşa saldırı: 6 kişi gözaltına alındı

Maltepe\'de AK Partili vatandaşa saldırı: 6 kişi gözaltına alındı

Maltepe'de AK Parti'nin seçim broşürü dağıtan bir vatandaş, bir grup tarafından saldırıya uğradı. Saldırı sonucunda 72 yaşındaki görevli yaralandı. Polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda 6 kişi gözaltına alındı.

24.03.2024 22:37  Güncelleme: 22:40
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Maltepe'de tanıtım broşürü dağıtırken bir grubun saldırısına uğrayan AK Partili vatandaşın dap edilmesine ilişkin 6 kişi gözaltına alındı.

Olay, dün saat 17.30 sıralarında Maltepe Gülsuyu Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, AK Parti'nin seçim broşürünü dağıtan R.Ş., T.S. ve E.T., o esnada cadde üzerinden geçen bir grubun sözlü tacizine uğradı. Bir süre sonra olay yerine tekrar gelen şahıslar, broşür dağıtan R.Ş.'yi darp etti. Saldırıda 72 yaşındaki görevli başından yaralandı. Şikayet üzerine polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonrası Y.S., K.S., B.U. ile olaya karıştığı belirlenen E.D., Ö.İ. ve C.D. olmak üzere toplam 6 kişi gözaltına alındı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

AK Parti, Maltepe, Hukuk, 3.Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Maltepe'de AK Partili vatandaşa saldırı: 6 kişi gözaltına alındı - Son Dakika

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