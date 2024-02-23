Maltepe\'de Apartmandan Düşen Kişi Hayatını Kaybetti

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Maltepe'de yaşadığı apartmanın 4'üncü katından binanın bahçesindeki zemine düşen kişi hayatını kaybetti. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Cevizli Mahallesi'nde dün yaşanan olayda, bir apartmanın 4'üncü katındaki evde ikamet eden Kadir Özdemir, henüz belirlenemeyen bir nedenle oda penceresinden binanın bahçesinin beton zeminine düştü.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından, beton zemine düşen Özdemir'in hayatını kaybettiği tespit edildi. Olay yerinde polisin ve sağlık ekiplerinin çalışmalarının ardından Özdemir'in cesedi cenaze aracına konularak götürüldü. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı. - İSTANBUL