Maltepe'de Apartmandan Düşen Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Maltepe'de Apartmandan Düşen Kişi Hayatını Kaybetti

Maltepe\'de Apartmandan Düşen Kişi Hayatını Kaybetti

Maltepe'de bir apartmanın 4'üncü katındaki evde ikamet eden Kadir Özdemir, henüz belirlenemeyen bir nedenle oda penceresinden binanın bahçesinin beton zeminine düştü. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından, beton zemine düşen Özdemir'in hayatını kaybettiği tespit edildi. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

23.02.2024 09:44  Güncelleme: 09:49
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Maltepe'de yaşadığı apartmanın 4'üncü katından binanın bahçesindeki zemine düşen kişi hayatını kaybetti. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Cevizli Mahallesi'nde dün yaşanan olayda, bir apartmanın 4'üncü katındaki evde ikamet eden Kadir Özdemir, henüz belirlenemeyen bir nedenle oda penceresinden binanın bahçesinin beton zeminine düştü.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından, beton zemine düşen Özdemir'in hayatını kaybettiği tespit edildi. Olay yerinde polisin ve sağlık ekiplerinin çalışmalarının ardından Özdemir'in cesedi cenaze aracına konularak götürüldü. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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