MALTEPE'de, iddiaya göre balkondan halı silkelediği sırada düşen Korcan Özbay(33), hayatını kaybetti. Özbay'ın ölümü, şüpheli ölüm olarak kayıtlara geçerken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Olay, dün öğle saatlerinde, Çınar Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre özel bir şirket için evden çalışan Korcan Özbay(33), odasının camından halı silkeledi. Bu sırada dengesini kaybeden Özbay, beton zemine düştü. Özbay'ın düştüğünü görenlerin ihbarı üzerine adrese polis ve acil sağlık ekipleri geldi. İlk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan Özbay, hayatını kaybetti. Olaya ilişkin yapılan incelemede, Özbay'ın yüksekten düşerek yaşamını yitirdiği belirlendi. Olay yeri inceleme ekipleri, binanın önünde detaylı inceleme yaptı. Özbay'ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna sevk edildi. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.
Özbay'ın babası Abdullah Seyfettin Özbay, oğlu ve yaşlı annesiyle birlikte yaşadıklarını, olayın gerçekleştiği gün, saat 14.30 civarında evde olduklarını belirtti. Oğlunun odasında bulunduğunu ifade eden baba Özbay, daha sonra polislerden oğlunun balkondan düştüğünü öğrendiğini aktardı. Özbay, oğlunun herhangi bir psikolojik sorunu olmadığını ve nişanlı olduğunu dile getirdi
Son Dakika › 3.Sayfa › Maltepe'de Balkondan Düşen Genç Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Aydın'ın Söke ilçesindeki Jandarma ekipleri, Kadın Destek Uygulaması'nı (KADES) tanıtarak, kadına yönelik şiddete karşı farkındalık oluşturdu. Söke İlçe Jandarma Komutanlığı Aile içi Şiddetle Mücadele Kısım Amirliği, Karina bölgesinde çalışan kadınları ziyaret ederek, 6284 Sayılı Kanun ve KADES uygulaması hakkında bilgilendirmelerde bulundu. Ayrıca, kadınların telefonlarına KADES uygulamasını indirerek durumsal farkındalık oluşturmak amacıyla broşür dağıtımı yapıldı.
Edirne'de yapılan polis denetimlerinde, kent merkezi ve Keşan ilçesinde durdurulan 4 şüphelinin üst aramalarında 21 gram sentetik uyuşturucu ve uyuşturucu kullanma aparatı bulundu. Şüpheliler gözaltına alınarak emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Bursa'da teravih namazı sonrası cami avlusunda oynayan çocuklara başıboş 'Pitbull' cinsi köpek saldırdı. Köpek saldırısında çocuklardan biri elinden, diğeri kasığından yaralandı.
İzmir'in Bornova ilçesinde yan yana eğlence mekanlarının bulunduğu toplu alanda meydana gelen silahlı kavgada, bir kişi bacağından vuruldu. Taciz iddiasıyla dışarı çıkartılan şüpheli, 10 dakika sonra tabancayla geri dönerek başka bir mekanın çalışanları tarafından darbedildi. Yaşanan arbedede tabancanın ateş alması sonucu bir kişi yaralandı. Olayın ardından polis ekipleri diğer mekanları boşaltırken, şüpheli gözaltına alındı.
Avcılar'da polisten kaçan 2 şüpheli, park halindeki 4 araca çarptıktan sonra olay yerinden kaçtı. Şüphelilerin kaçış anları güvenlik kamerasına yansıdı. Esnaflar şüphelilerin peşine düştü ancak yakalanamadı. Olayda park halindeki araçlara 200 bin liralık zarar verildi.
Aydın İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, 1-22 Mart tarihleri arasında terör propagandası yaptıkları tespit edilen 17 şüpheliyi yakaladı. Operasyonlar silahlı terör örgütleri TKP/ML, THKP-C, PKK/KCK-PYD/YPG/YPJ'ye yönelik gerçekleştirildi.
Kağıthane'de servis şoförünün, trafikte çarptığı otomobilin sürücüsü ile oğlu tarafından levyeli saldırıya uğrayarak öldüresiye dövüldüğü olayla ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde, servis şoförünün otomobile çarptığı, aracından inerek sürücünün üstüne yürüdüğü ve kavga ettikleri görülüyor. Olayın ardından tarafların ifadeleri alınmış ve serbest bırakılmıştı.
Şarköy ilçesinde bir iş yerinde yapılan aramada uyuşturucu ele geçirildi ve iş yeri sahibi gözaltına alındı. Aynı gün Kapaklı ilçesinde yapılan bir üst aramada ise ruhsatsız bir tabanca bulundu ve şüpheli gözaltına alındı. Süleymanpaşa ilçesinde ise iki şüphelinin üst aramasında uyuşturucu ele geçirildi ve gözaltına alındılar.
İzmir'in Bornova ilçesinde yan yana eğlence mekanlarının bulunduğu toplu alanda meydana gelen silahlı kavgada, 1 kişi bacağından vuruldu. Polis ekipleri tedbiren diğer mekanları boşaltırken, olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı. Olayın ardından panik yaşandı ve polis mekanları boşalttı. Yaralanan kişi hastaneye kaldırılırken, gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Aydın'ın Nazilli ve Söke ilçelerinde jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda, üzerlerinden uyuşturucu madde çıkan 6 şüpheli şahıs yakalandı. Nazilli ve Söke İlçe Jandarma Komutanlıkları tarafından gerçekleştirilen operasyonda, uyuşturucu madde, kenevir tohumu ve uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Şüphelilerin sağlık kuruluşunda yapılan testlerinde uyuşturucu madde kullandıkları tespit edildi. Soruşturma devam ediyor.
Gaziantep'te jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda, piyasa değeri 4 milyon 100 bin TL olan gümrük kaçağı elektronik ürünler ele geçirildi. Operasyon sonucunda 4 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.
Sizin düşünceleriniz neler ?