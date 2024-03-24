Maltepe\'de Balkondan Düşen Genç Hayatını Kaybetti

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MALTEPE'de, iddiaya göre balkondan halı silkelediği sırada düşen Korcan Özbay(33), hayatını kaybetti. Özbay'ın ölümü, şüpheli ölüm olarak kayıtlara geçerken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Olay, dün öğle saatlerinde, Çınar Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre özel bir şirket için evden çalışan Korcan Özbay(33), odasının camından halı silkeledi. Bu sırada dengesini kaybeden Özbay, beton zemine düştü. Özbay'ın düştüğünü görenlerin ihbarı üzerine adrese polis ve acil sağlık ekipleri geldi. İlk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan Özbay, hayatını kaybetti. Olaya ilişkin yapılan incelemede, Özbay'ın yüksekten düşerek yaşamını yitirdiği belirlendi. Olay yeri inceleme ekipleri, binanın önünde detaylı inceleme yaptı. Özbay'ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna sevk edildi. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Özbay'ın babası Abdullah Seyfettin Özbay, oğlu ve yaşlı annesiyle birlikte yaşadıklarını, olayın gerçekleştiği gün, saat 14.30 civarında evde olduklarını belirtti. Oğlunun odasında bulunduğunu ifade eden baba Özbay, daha sonra polislerden oğlunun balkondan düştüğünü öğrendiğini aktardı. Özbay, oğlunun herhangi bir psikolojik sorunu olmadığını ve nişanlı olduğunu dile getirdi