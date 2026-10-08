Maltepe'de çöken binada 10 kişi sağ kurtarıldı, 4 kişi için çalışmalar sürüyor

Maltepe'de çöken binada 10 kişi sağ kurtarıldı, 4 kişi için çalışmalar sürüyorGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İstanbul Valiliği, Maltepe'de çöken binada yürütülen arama kurtarma çalışmalarında şu ana kadar 10 kişinin sağ olarak kurtarıldığını bildirdi. Çöken bölümde bulunan 4 kişi için arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği belirtildi.
İstanbul Valiliği: " Maltepe'de çöken binada yapılan arama kurtarma çalışmalarında şu ana kadar 10 kişi sağ olarak kurtarılmıştır. Çöken bölümde bulunan 4 kişiyi arama kurtarma çalışmaları devam etmektedir."
Kaynak: İHA
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