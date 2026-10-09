Maltepe'de enkaz altındaki Hüseyin Özkurt'un cansız bedenine 22 saat sonra ulaşıldı - Son Dakika
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Maltepe'de enkaz altındaki Hüseyin Özkurt'un cansız bedenine 22 saat sonra ulaşıldı

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Maltepe\'de enkaz altındaki Hüseyin Özkurt\'un cansız bedenine 22 saat sonra ulaşıldı
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Maltepe'de 7 katlı binanın enkazında yürütülen arama kurtarma çalışmalarında, 60 yaşındaki Hüseyin Özkurt'un cansız bedenine 22 saat sonra ulaşıldı. Özkurt'un cansız bedeni enkazdan çıkarılarak ambulans ekiplerine teslim edildi, o anlar havadan görüntülendi.

Maltepe'de 3 katında çökme meydana gelen 7 katlı binanın enkazında yürütülen arama kurtarma çalışmalarında, 22 saat sonra 60 yaşındaki Hüseyin Özkurt'un cansız bedenine ulaşıldı. Özkurt'un cansız bedeninin enkazdan çıkarılarak ambulans ekiplerine teslim edildiği anlar havadan görüntülendi.

22 saat sonra cansız bedenine ulaşıldı

Gece boyunca aralıksız devam eden arama kurtarma çalışmalarında, enkaz altında kalan 60 yaşındaki Hüseyin Özkurt'un cansız bedenine 22 saat sonra ulaşıldı. Ekiplerin yoğun çalışmaları sonucu enkazdan çıkarılan Özkurt'un cansız bedeni, arama kurtarma ekipleri tarafından ambulans ekiplerine teslim edildi. O anlar havadan görüntülendi.

Kaynak: İHA
Acil Durum3. SayfaMaltepeGüncelSon Dakika

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