Maltepe'de Genç İntihar Etti

10.09.2025 22:31
25 yaşındaki Abdullah Çalışkan, atış poligonunda kafasına ateş ederek intihar etti.

İstanbul'un Maltepe ilçesinde bir atış poligonuna gelen bir genç, kafasına ateş ederek intihar etti.

Olay, saat 12.30 sıralarında Maltepe Aydınevler Mahallesi'nde bulunan bir atış poligonunda meydana geldi. İddiaya göre, poligona atış yapmak için gelen 25 yaşındaki Abdullah Çalışkan, henüz bilinmeyen bir nedenle tabancayla kafasına ateş etti.

EKİPLER POLİGONA GELDİ AMA...

Poligon çalışanlarının ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve olay yeri inceleme ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Çalışkan'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

PSİKOLOJİK SORUNLARI OLDUĞU İDDİA EDİLDİ

Acı haberi alan Çalışkan'ın ailesi de poligona geldi. Büyük üzüntü yaşayan aile gözyaşlarına hakim olamadı. Çalışkan'ın psikolojik sorunları olduğu öne sürülürken, gencin cenazesi olay yerindeki incelemelerin ardından cenaze nakil aracıyla Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Kaynak: İHA

