Maltepe'de iki kişiyi öldüren saldırgan Mehmet T. adliyeye sevk edildi
Maltepe'de çıkan kavgada ev sahibi Osman A. ile eşi Nursen A.'yı öldürüp avukat Emir Ali S.'yi yaralayan saldırgan Mehmet T. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Saldırganın sevkiyle olayla ilgili soruşturma süreci yargı aşamasına taşındı.
Maltepe'de çıkan kavgada ev sahibi Osman A. ile eşi Nursen A.'yı öldürüp, avukat Emir Ali S.'yi ise yaralayan saldıgan Mehmet T. emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.
Kaynak: İHA
Son Dakika › 3. Sayfa › Maltepe'de iki kişiyi öldüren saldırgan Mehmet T. adliyeye sevk edildi - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?