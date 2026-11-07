Maltepe'de motosikletle gelen şahısların ateş açtığı kuaförde 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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Maltepe'de motosikletle gelen şahısların ateş açtığı kuaförde 2 kişi yaralandı

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Maltepe\'de motosikletle gelen şahısların ateş açtığı kuaförde 2 kişi yaralandı
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Maltepe'de akşam saatlerinde Cevizli Mahallesi Bağdat Caddesi üzerindeki kuaför dükkanına motosikletle gelen şahıslar silahla ateş açarak kaçtı. Saldırıda yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırılırken, polis kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Maltepe'de bir kuaför dükkanına düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişi yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde Maltepe Cevizli Mahallesi Bağdat Caddesi üzerindeki bir kuaför dükkanında meydana geldi. Dükkanın önüne motosikletle gelen şahıslar, dükkana silahla ateş açarak kaçtı. Saldırıda 2 kişi yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Saldırının ardından polis ve olay yeri inceleme ekipleri kuaför dükkanında inceleme yaparak, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: İHA
3. SayfaCevizliMaltepeKuaförGüncelPolisSon Dakika

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