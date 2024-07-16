Maltepe'de otomobil motosiklete çarptı: 1 ağır yaralı - Son Dakika
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Maltepe'de otomobil motosiklete çarptı: 1 ağır yaralı

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Maltepe'de seyir halindeki bir otomobil, aynı istikamette seyreden bir motosiklete çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü ağır yaralandı. Olay sonucunda D100 Karayolu Kadıköy istikametinde yoğunluk oluştu.

16.07.2024 04:14
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Maltepe'de otomobil motosiklete çarptı: 1 ağır yaralı

İSTANBUL - Maltepe'de seyir halindeki otomobilin aynı istikamette seyreden motosiklete çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.

Olay, 23.30 sıralarında D100 Karayolu Maltepe mevkii Kadıköy istikametinde meydana geldi. İddiaya göre 34 EJ 3837 plakalı otomobil kontrolden çıkarak aynı istikamette seyreden motosiklete çarptı. Motosiklete çarpan araç ters dönerek ve bariyere çarparak durabildi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaralıya ilk müdahalesinin ardından ağır yaralı motosiklet sürücüsü ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle D100 Karayolu Kadıköy istikametinde yoğunluk oluştu. Kazaya karışan otomobil ve motosikletin çekici yardımıyla kaldırılmasıyla D100 Karayolunda trafik akışı yeniden normale döndü.

Kaynak: İHA

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