3.Sayfa

Maltepe'de otomobil motosiklete çarptı: 1 yaralı

İSTANBUL - Maltepe D100 Karayolu'nda seyir halindeki bir otomobil, motosiklete çarptı. Kazada otomobil sürücüsü olay yerinden kaçarken, motosiklet sürücüsü yaralandı.

Olay, İstanbul Maltepe İlçesi, Küçükyalı Mahallesi, D100 Karayolu Ankara istikametinde saat 22.00 sıralarında yaşandı. İddiaya göre, sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 34 KKN 44 plakalı otomobil seyir halindeyken, yine seyir halinde ilerleyen 34 KRD 775 plakalı motosiklete çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü yola savruldu. Motosiklete çarpan otomobil sürücüsü olay yerinden kaçtı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar tarafından sağlık ekiplerine haber verdi. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı motosiklet sürücüsünü hastaneye kaldırırken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.