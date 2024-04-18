Maltepe\'de restoran yangını: İş yeri alev alev yandı

Maltepe'de korkutan iş yeri yangını: Restoran alev alev yandı
İSTANBUL - Maltepe bir restoranda ocak altında unutulan kömürlerin tutuşmasıyla çıkan yangın sonucu iş yeri yanarak kullanılamaz hale geldi. Alev alev yanan restoran cep telefonu kameralarınca kaydedildi.
Yangın, Maltepe Zümrütevler Karaca Caddesi'nde saat 04.30 sularında Kebapçı Özcan isimli restoranda çıktı. İddiaya göre, ocak altında unutulan kömürlerin tutuşması sonucu yangın hızlı bir biçimde yayıldı. Yangın sokakta bulunan 34 HRZ 971 plakalı bir araca da sıçradı. Yangına, çevredeki vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ni araması üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri müdahale etti. Yangında ölen ya da yaralanan olmaz iken binanın bir kısmında maddi hasar oluştu. Tedbir amaçlı polis ekipleri ve olay yeri inceleme ekibi de yangın mahaline sevk edildi. Olay yerine hızlı bir şekilde ulaşan itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek kısa sürede söndürdü. Polis ekipleri ise olayda güvenlik tedbirlerini uyguladı. Yangının söndürülmesinin ardından, önlem amaçlı soğutma çalışmaları da yapıldı.
Yangını gören Özcan Eşlegül, "Bir patlama sesi geldi, ben de işe kalkmıştım, işe gidecektim, geldik bizim komşu aşağıda kebap lahmacun salonu var. Orada herhalde ızgarada ateş mi bırakmış, bir şeyler bırakmış baca alev alınca çatı tutuşmuş, biz geldiğimizde zaten itfaiyeler falan vardı. Ondan sonra yanda bir araba yanmış. Allah'tan kimsede can kaybı, yaralanma yok, tek tesellimiz bu. Başka bir şey değil" ifadelerini kullandı.
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