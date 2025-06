Maltepe'de Saldırı: Komada Hayatını Kaybeden Vatandaş

Maltepe'de yumruklu saldırı sonucu komaya giren vatandaştan acı haber

Hastanede yaşam mücadelesini kaybeden mağdurun avukatı konuştu

İSTANBUL - Maltepe'de tartışma yaşadığı kişinin yumruklu saldırısı sonucu komaya giren vatandaş, hastanede 10 gündür verdiği yaşam mücadelesini kaybetti. Olayın ardından ev hapsi cezasına çarptırılan şüpheli ise tekrar gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi. Hayatını kaybeden vatandaşın avukatı ise konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Maltepe'de 4 Haziran Çarşamba günü gece saatlerinde yaşanan olayda, trafikte ilerleyen E.Ö.ile Erkan Temizarasında yol verme meselesi yüzünden tartışma çıkmıştı. İki sürücünün araçlarını kenara çekmesiyle başlayan sözlü tartışma, kısa sürede yumruklu kavgaya dönüştü. Kavga sırasında E.Ö.'nün vurduğu yumruk sonucu Erkan Temiz yere düşerek hareketsiz kaldı. E.Ö., bunun üzerine yerde yatan Erkan Temiz'e bir süre kalp masajı yaptı. Aldığı yumruk darbesiyle komaya giren ve hastanede yaşam mücadelesi veren Temiz, bugün saat 11 sıralarında hayatını kaybetti. Daha öncesinde ev hapsi cezasına çarptırılan ve Temiz'in ölümünün üzerine tekrar gözaltına alınan E.Ö. isimli şahıs, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Hayatını kaybeden Erkan Temiz'in avukatı Yücel Önder, "Maalesef bugün sabah saat on bir civarında acı haberi aldık. Maktul Erkan Temiz'i kaybettik. Ailesi derin bir üzüntü içerisinde. Yaklaşık on gün yoğun bakımda makinelere bağlı yaşamıştı. Şahıs da bugün gözaltına alındı. Şu an Sulh Ceza Mahkemesi'ne sevk edilecek. Tutuklanmasını bekliyoruz. Bu toplumsal şiddeti bitirmemiz için hükümetimiz de çalışmalar yapıyor. Toplumda bu şiddeti bitirmemiz gerekiyor. Bu davayı hep birlikte takip edelim. Ben hukuki yönden, siz de sayın medya kuruluşları ve sivil toplum örgütleri bu davaya sahip çıkalım. Zira toplumdaki şiddetin bitmesi lazım bir an önce. 15-16 yaşında çocuklar bellerinde silahlarla dolaşıyor. İnsanlar sokaklarda rahat gezemez hale geldi. Bu davanın dosyasına içeriğe pek girmek istemiyorum. Onların hepsini yargı mercilerine anlatacağız. Çok üzülüyoruz. Aile de perişan durumda. En ağır cezayı alması için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Bugün tutuklanması gerekiyor, yüzde 99. Zira burada kasten adam öldürme söz konusu. Bu bir taksir söz konusu değil. Vuruş tekniğine baktığınız zaman şahsın sporcu olduğu çok belli. Vurduğu yer çok belli. Yumruğu bir silah olarak kullanmış. Benim en çok dikkatimi çeken; vurduktan sonra, yumruğu attıktan sonra hemen ayrılmayıp düşen şahısla birlikte aşağıya eğilmesi oluyor. Çünkü o kadar şiddetli vuruyor ki bu yumruğun neticesinde neler meydana gelebileceğini, ölümle sonuçlanabileceğini bildiği için şahsın başında duruyor. Burada kasten adam öldürme suçu var. Ben böyle değerlendiriyorum bir hukukçu olarak. Bu yönde de mahkemede ve savcılıkta konuşacağız. Hep birlikte bu dosyaya sahip çıkalım. Buradan çıkacak karar örnek olsun. Toplumda şiddetin bitmesi yönünde bir örnek teşkil etmesini istiyorum" dedi.