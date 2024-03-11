Maltepe'de seçim bayrağı asılan elektrik kablosu düştü, lüks araç yandı
İSTANBUL - Maltepe'de seçim bayrağı asıldığı için koptuğu iddia edilen elektrik kablosu lüks arabanın üzerine düştü. Araçta maddi hasar oluştu.
Olay, Maltepe İdealtepe Mahallesi'nde saat 20.30 sıralarında meydana geldi. Asılan seçim bayrakları nedeniyle koptuğu iddia edilen elektik kablosu paniğe neden oldu. Kıvılcımlar etrafa sıçrarken elektrik kablosu ise park halindeki lüks aracın üzerine düştü. Araçta maddi hasar meydana geldi. O anlar vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı. Çevredeki vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ni araması üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi ve tedbir amaçlı polis ekipleri güvenlik önlemi aldı. Olay yerine hızlı bir şekilde ulaşan itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek kısa sürede söndürdü.
Polis ekipleri ise olayda güvenlik tedbirlerini uyguladı. Yangının söndürülmesinin ardından, önlem amaçlı soğutma çalışmaları yapıldı.
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Maltepe İdealtepe Mahallesi'nde seçim bayrakları nedeniyle koptuğu iddia edilen elektrik kablosu, park halindeki lüks aracın üzerine düştü. Araçta maddi hasar meydana geldi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kısa sürede söndürdü. Polis ekipleri güvenlik önlemi aldı.
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