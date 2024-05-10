Maltepe\'de Uyuşturucu Operasyonu: İBB İştiraklerinde Çalışan Şahıs Tutuklandı

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Maltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen şahsa yönelik baskın gerçekleştirildi. Şüpheli şahsa ait ev ve araç içerisinde yapılan aramalarda çok sayıda uyuşturucu madde, bir miktar para ve ziynet eşya ele geçirildi. Şüpheli şahsın İBB iştiraklerinde güvenlik görevlisi olarak çalıştığı öğrenildi. Adli işlemlerin ardından şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Maltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu ile mücadele çalışmaları kapsamında, uyuşturucu satıcılarına yönelik yapılan operasyonda H.M. isimli şüpheli takibe alındı. Şahsa ait ev ile araç içerisinde yapılan aramada 779 extacy hap, 14 gram kokain, 340 gram metamfetaminle, uyuşturucu satışından elde ettiği değerlendirilen 360 bin TL, 1050 dolar, 220 euro ile çeşitli ziynet eşyaları ele geçirildi. Şüpheli şahıs ve beraberindeki 2 kişi olay yerinde gözaltına alındı. H.M. isimli şahsın, İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinde güvenlik görevlisi olarak çalıştığı öğrenildi. Aynı ev içerisinde gözaltına alınan U.K. ve Y.S isimli şahıslar serbest bırakılırken H.M. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İSTANBUL