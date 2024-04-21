Maltepe\'de Uyuşturucu Satışı Yapan Şüpheli Yakalandı

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Maltepe'de uyuşturucu satışı yaptığı tespit edilen şüpheli düzenlenen operasyonla yakalandı. Şüphelinin evinde yapılan aramada pelüş oyuncak ayının içerisinde uyuşturucu madde ele geçirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Maltepe'de bir şahsın uyuşturucu madde satışı yaptığı ihbarı üzerine harekete geçti. Şüpheli şahsın yakalanmasına yönelik araştırma ve saha çalışmaları başlatıldı. 20 Nisan tarihinde Bağlarbaşı Mahallesi Cemalbey Caddesi'nde F.A. isimli şüpheli şahıs, motosiklet üzerinde seyir halindeyken gerçekleştirilen operasyonla yakalandı. Şahsın üzerinde ve zula olarak kullandığı adresteki yapılan aramalarda, 241,17 gram marihuana, 41,53 gram kokain, 2 adet ruhsatsız tabanca, 3 bin 250 lira nakit para, 8 adet fişek ele geçirildi. Şüphelinin evinde yapılan aramalarda, pelüş oyuncak ayının içerisine saklanan uyuşturucu madde bulundu. Konu ile ilgili yakalanan şüpheli şahıs "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti" ve "6136 SKM" suçlarından adliyeye sevk edildi. - İSTANBUL