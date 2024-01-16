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Maltepe'de Uyuşturucu Ticareti Yapan Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
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Maltepe'de Uyuşturucu Ticareti Yapan Şüpheli Yakalandı

Maltepe'de yapılan bir operasyonla uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen şüpheli yakalandı. Operasyonda 517 gram marihuana, 1 adet ruhsatsız tabanca ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 71 bin 585 TL para ele geçirildi. Şüpheli, adliyeye sevk edilecek.

Maltepe\'de Uyuşturucu Ticareti Yapan Şüpheli Yakalandı
16.01.2024 - 10:49,  Güncelleme: 10:51
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Maltepe'de uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen şüpheli, polisin operasyonuyla yakalandı. Operasyon yapılan evde yapılan aramada 517 gram marihuana, 1 adet ruhsatsız tabanca, uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 71 bin 585 TL para ele geçirildi.

Maltepe'de Yalı Mahallesi'nde F.A. (26) adlı şüphelinin, bekar evi olarak kullandığı adreste uyuşturucu madde satışı yaptığı belirlendi. Bunun üzerine 15 Ocak tarihinde adrese operasyon düzenlendi. F.A., operasyonda yakalanarak gözaltına alındı.

Adreste yapılan aramalarda ise 2 parça halinde toplamda 517 gram marihuana, 4 adet hassas terazi, 1 adet ruhsatsız tabanca, uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 71 bin 585 TL para ele geçirildi. Şüpheli şahsın benzer suçlardan kaydının olduğu tespit edildi.

F.A., polisteki işlemlerinin ardından "uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan adliyeye sevk edilecek. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Maltepe'de Uyuşturucu Ticareti Yapan Şüpheli Yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Maltepe'de Uyuşturucu Ticareti Yapan Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
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