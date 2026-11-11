Mamak\'ta AVM otoparkındaki araç yangını indirim çadırına sıçradı, can kaybı yaşanmadı

Mamak Belediye Başkanı Veli Gündüz Şahin, bir alışveriş merkezinin otoparkında yer alan indirim çadırındaki yangının bir otomobilden sıçradığının belirtildiğini söyleyerek, "Şükürler olsun can kaybı yok, yaralı yok" dedi.

Mamak ilçesi Akşemsettin Mahallesi'nde yer alan Nata Vega AVM'nin açık otoparkındaki bir otomobildeki arıza nedeniyle yangın çıktı. Araçtan sıçrayan alevler kısa sürede indirimli kıyafet satışının yapıldığı çadıra sıçradı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle araçta ve çadırda çıkan yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Can kaybı veya yaralanmanın olmadığı olayda yanan araç ve çadır kullanılamaz hale geldi.

"Söylentiler araçtan çıkan yangından kaynaklı olduğu yönünde"

Olayla ilgili açıklamalarda bulunan Mamak Belediye Başkanı Veli Gündüz Şahin, "AVM'nin önünde kurulan çadırda yangın çıkmış. Nasıl çıktığına dair söylentileri var ama biz hiç kimseyi töhmet altında bırakmak istemiyoruz. Söylentiler araçtan çıkan yangından kaynaklı olduğu yönünde. Alışverişe gelen vatandaşın otomobiliymiş, oradan sıçradı diyorlar. Şükürler olsun can kaybı yok, yaralı yok. Ama içeride tekstil ürünleri olduğu için yangın hızla devam etmiş, büyümüş. İtfaiyemiz sağ olsun anında müdahale etti. Yangının raporları çıktığında neden çıktığını sizlerle paylaşırız. Soğutma çalışmalarına geçildi. Yangına müdahale yapıldı" dedi.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.