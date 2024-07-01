3.Sayfa

Mamak'ta bir araç sürücüsü, iki kişi tarafından böyle darp edildi

ANKARA - Ankara'nın Mamak ilçesinde iki kişi bir araç sürücüsünü darp etti.

Ankara'nın Mamak ilçesinde bulunan Hocalı caddesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle bir araç sürücüsünün önü başka bir araç ile kesildi. Önü kesilen araç sürücüsü diğer araçtan inen 2 kişi tarafından önce sözlü tacize uğradı. Kimliği bilinmeyen şahıslar önünü kestikleri araç sürücüsünü aracın içerisinde darp etmeye başladı. Çevredeki vatandaşların olayı kayda alırken polis çağıracaklarını söylemesi üzerine araç sürücüsünü darp eden kişiler olay yerinden hızlıca uzaklaştı.